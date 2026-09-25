Η Μαριόν Κοτιγιάρ με δύο πολύ διαφορετικά Chanel σύνολα στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν
MARIE CLAIRE

Η Μαριόν Κοτιγιάρ με δύο πολύ διαφορετικά Chanel σύνολα στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν

H ηθοποιός έκανε δύο πολύ διαφορετικές αλλά εξίσου άξιες συζήτησης εμφανίσεις από τον γαλλικό οίκο.

Η Μαριόν Κοτιγιάρ με δύο πολύ διαφορετικά Chanel σύνολα στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν
ΗMarion Cotillard έφτασε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν 2026 για την προώθηση της νέας της ταινίας, 7h40 ce Matin là, πραγματοποιώντας δύο εμφανίσεις με Chanel, με εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα.

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