Η Μαριόν Κοτιγιάρ με δύο πολύ διαφορετικά Chanel σύνολα στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν

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έφτασε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν 2026 για την προώθηση της νέας της ταινίας, 7h40 ce Matin là, πραγματοποιώντας δύο εμφανίσεις με Chanel, με εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα.



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