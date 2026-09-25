Η Nτακότα Τζόνσον με διάφανο slip dress στην πρεμιέρα του Verity
MARIE CLAIRE

Η Nτακότα Τζόνσον με διάφανο slip dress στην πρεμιέρα του Verity

Η ηθοποιός φόρεσε το naked dress στην πιο ρομαντική εκδοχή του.

Η Nτακότα Τζόνσον με διάφανο slip dress στην πρεμιέρα του Verity
ΗDakota Johnson έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να κάνει το naked dress να δείχνει περισσότερο κομψό παρά προκλητικό. Και στην πρεμιέρα του Verity στο Λονδίνο επέστρεψε σε αυτή τη γνώριμη στυλιστική συνταγή, έπειτα από μια περίοδο αρκετά πιο συγκρατημένων red carpet εμφανίσεων.

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