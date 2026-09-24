Είδαμε το «Λογική και Ευαισθησία»: Η Jane Austen επιστρέφει στο σινεμά με το βλέμμα στο σήμερα
Είδαμε το «Λογική και Ευαισθησία»: Η Jane Austen επιστρέφει στο σινεμά με το βλέμμα στο σήμερα
Η νέα ταινία, με πρωταγωνίστρια την Daisy Edgar-Jones, τοποθετεί το ρομαντισμό μέσα σε ένα πιο σύγχρονο πλαίσιο, αναζητώντας στη διαχρονική ιστορία τις επιθυμίες που εξακολουθούν να μας αφορούν
Είναι η πρώτη φορά που το «Λογική κι Ευαισθησία» εμφανίζεται στο σινεμά από το 1995, όταν ο Ang Lee σκηνοθέτησε την Emma Thompson (που κέρδισε Όσκαρ σεναρίου για τη διασκευή της) και την ανερχόμενη τότε Kate Winslet στην απόλυτη μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος.
Η νέα ταινία αναπόφευκτα βρίσκεται στη σκιά της. Εκείνη η ανεξίτηλη παρακαταθήκη καλώς ή κακώς καθορίζει την τωρινή προσέγγιση, αν και η σκηνοθέτις Georgia Oakley δικαίως δεν αντιμετωπίζει την εκδοχή του ’95 σαν ιερό οδηγό.
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Η νέα ταινία αναπόφευκτα βρίσκεται στη σκιά της. Εκείνη η ανεξίτηλη παρακαταθήκη καλώς ή κακώς καθορίζει την τωρινή προσέγγιση, αν και η σκηνοθέτις Georgia Oakley δικαίως δεν αντιμετωπίζει την εκδοχή του ’95 σαν ιερό οδηγό.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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