Είδαμε το «Λογική και Ευαισθησία»: Η Jane Austen επιστρέφει στο σινεμά με το βλέμμα στο σήμερα

Είναι η πρώτη φορά που το «Λογική κι Ευαισθησία» εμφανίζεται στο σινεμά από το 1995, όταν ο Ang Lee σκηνοθέτησε την Emma Thompson (που κέρδισε Όσκαρ σεναρίου για τη διασκευή της) και την ανερχόμενη τότε Kate Winslet στην απόλυτη μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος.Η νέα ταινία αναπόφευκτα βρίσκεται στη σκιά της. Εκείνη η ανεξίτηλη παρακαταθήκη καλώς ή κακώς καθορίζει την τωρινή προσέγγιση, αν και η σκηνοθέτις Georgia Oakley δικαίως δεν αντιμετωπίζει την εκδοχή του ’95 σαν ιερό οδηγό.