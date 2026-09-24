Ντόλι Πάρτον: Ο μοναδικός άνθρωπος που επέτρεψε κοντά στο νεκροκρέβατό της
Ντόλι Πάρτον: Ο μοναδικός άνθρωπος που επέτρεψε κοντά στο νεκροκρέβατό της
Δεν ήθελε να τη δουν οι αγαπημένοι της σε κατάσταση αδυναμίας
Η Dolly Parton φέρεται να επέτρεψε σε μόλις ένα άτομο να τη δει στο νεκροκρέβατό της: στη μακιγιέζ και υπεύθυνη για τις περούκες της επί σειρά ετών, Cheryl Riddle, καθώς δεν ήθελε οι αγαπημένοι της να τη θυμούνται αδύναμη, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο TMZ.
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