Ντόλι Πάρτον: Ο μοναδικός άνθρωπος που επέτρεψε κοντά στο νεκροκρέβατό της

Η Dolly Parton φέρεται να επέτρεψε σε μόλις ένα άτομο να τη δει στο νεκροκρέβατό της: στη μακιγιέζ και υπεύθυνη για τις περούκες της επί σειρά ετών, Cheryl Riddle, καθώς δεν ήθελε οι αγαπημένοι της να τη θυμούνται αδύναμη, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο TMZ.