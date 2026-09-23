Η Rita Wilson αποκάλυψε ένα τεράστιο τατουάζ στην πλάτη της, που είναι ίδιο με του γιου της (εικόνα)

Η Rita Wilson εντυπωσίασε τους followers της αποκαλύπτοντας ένα μεγάλο τατουάζ στην πλάτη της, έναν περίτεχνο σταυρό που μοιάζει εντυπωσιακά με εκείνον που έχει ο 36χρονος γιος της, Chet Hanks.Η ηθοποιός και τραγουδίστρια μοιράστηκε στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει topless, δείχνοντας το νέο της tattoo. «STRANGER WITH AGE? Who? Me? I’m lovin’ it!», έγραψε στη λεζάντα, αναφερόμενη και στο νέο της τραγούδι Stranger With Age. Δεν διευκρίνισε αν πρόκειται για μόνιμο τατουάζ. Οι φίλες και συνεργάτιδές της έσπευσαν να σχολιάσουν την εμφάνισή της, με τη Reese Witherspoon να γράφει «Love this!» και την Brandi Carlile να την αποκαλεί «absolute boss».