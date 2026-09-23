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Χαβιέ Μπαρδέμ: Η ερώτηση δημοσιογράφου για τη γυναίκα του, που τον έκανε έξω φρενών
MARIE CLAIRE

Χαβιέ Μπαρδέμ: Η ερώτηση δημοσιογράφου για τη γυναίκα του, που τον έκανε έξω φρενών

«Αυτό είναι κακόγουστο»

Χαβιέ Μπαρδέμ: Η ερώτηση δημοσιογράφου για τη γυναίκα του, που τον έκανε έξω φρενών
Ο Javier Bardem, σε μια συνέντευξη Τύπου που είχε δώσει, είχε βάλει στη θέση του δημοσιογράφο ο οποίος είχε κάνει μια ερώτηση για τη σύζυγό του, Penelope Cruz: «Javier, πώς νιώθεις που είσαι ο μοναδικός άντρας στον κόσμο που απολαμβάνει να δουλεύει μαζί με τη γυναίκα του;». «Αυτή η ερώτηση είναι απίστευτα κακόγουστη», απάντησε εκείνος, κουνώντας το κεφάλι του.

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