Χαβιέ Μπαρδέμ: Η ερώτηση δημοσιογράφου για τη γυναίκα του, που τον έκανε έξω φρενών

Ο Javier Bardem, σε μια συνέντευξη Τύπου που είχε δώσει, είχε βάλει στη θέση του δημοσιογράφο ο οποίος είχε κάνει μια ερώτηση για τη σύζυγό του, Penelope Cruz: «Javier, πώς νιώθεις που είσαι ο μοναδικός άντρας στον κόσμο που απολαμβάνει να δουλεύει μαζί με τη γυναίκα του;». «Αυτή η ερώτηση είναι απίστευτα κακόγουστη», απάντησε εκείνος, κουνώντας το κεφάλι του.