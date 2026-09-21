Η Μεγκ Ράιαν σε δημόσια εμφάνιση με τον γιο της - Εικόνες
Η Μεγκ Ράιαν σε δημόσια εμφάνιση με τον γιο της - Εικόνες
Η ηθοποιός έχει αποκτήσει τον γιο της με τον πρώην σύζυγό της, Dennis Quaid.
ΗMeg Ryan έκανε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της μαζί με τον γιο της, Jack Quaid. Μητέρα και γιος φωτογραφήθηκαν μαζί στα εγκαίνια του Lucas Museum of Narrative Art, στις 19 Σεπτεμβρίου.
Η ηθοποιός επέλεξε ένα εφαρμοστό μαύρο ζακάρ μίντι φόρεμα με λεπτομέρεια από τούλι και βολάν. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα ζευγάρι oversized γυαλιά ηλίου, ενώ τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε ανάλαφρους κυματισμούς. Ο 34χρονος γιος της, που ασχολείται επίσης με την υποκριτική, επέλεξε ένα κομψό γκρι κοστούμι με λευκό πουκάμισο και σκούρα γκρι γραβάτα.
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Η ηθοποιός επέλεξε ένα εφαρμοστό μαύρο ζακάρ μίντι φόρεμα με λεπτομέρεια από τούλι και βολάν. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα ζευγάρι oversized γυαλιά ηλίου, ενώ τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε ανάλαφρους κυματισμούς. Ο 34χρονος γιος της, που ασχολείται επίσης με την υποκριτική, επέλεξε ένα κομψό γκρι κοστούμι με λευκό πουκάμισο και σκούρα γκρι γραβάτα.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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