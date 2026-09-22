Εβελίνα Παπούλια για «2 Ξένους»: Αν δεν κουράζει το κοινό η σειρά αυτή, γιατί να κουράσει εμένα; Αντιθέτως, είμαι περήφανη

Πορεύεται μέσα στα χρόνια με ειλικρίνεια και ευγένεια και με αφορμή τη νέα παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί με τίτλο «Σκέφτομαι δυνατά» στο Θέατρο Μικρό Παλλάς, σε σκηνοθεσία Θοδωρή Αθερίδη, παραδέχεται ότι μόνο την αλήθεια μπορεί να διαχειριστεί. Ποια όμως είναι η αλήθεια της Εβελίνας Παπούλια;Από τα πρώτα της βήματα στον χορό, τα νεανικά της χρόνια στις ΗΠΑ, όπου συνέχισε τις σπουδές της και εργάστηκε στον χώρο του θεάματος, την επιστροφή της στην Ελλάδα, την εκκωφαντική επιτυχία που γνώρισε στα 27 της μέσα από τους «Δύο ξένους», τα προσεκτικά, αλλά ταυτοχρόνως τολμηρά βήματά της ως ηθοποιός αλλά και σκηνοθέτρια (η Αθήνα ακόμη θυμάται το one woman show της στο «Hedwig and the Angry Inch», που ανέβηκε στο «Club 22» πριν από 20 χρόνια), τις δυνατές συνεργασίες της με ονόματα όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Γιάννης Κακλέας και ο Αρης Μπινιάρης, την αξιοπρεπέστατη παρουσία της ως κριτής στο χορευτικό talent show «So You Think You Can Dance?», τη δημιουργική ενασχόλησή της με τη γιόγκα που την έχει οδηγήσει στο να διδάσκει Yoga Dance Choreography, τις ειλικρινείς εξομολογήσεις για την προσωπική της ζωή και τα δύο διαζύγιά της μέχρι σήμερα που ετοιμάζεται πυρετωδώς για τον ρόλο της Ιζαμπέλ, η Εβελίνα Παπούλια σε ό,τι κάνει προκαλεί αίσθηση ως αυθεντική και ιδιοσυγκρασιακά μοναδική παρουσία.Στο «Σκέφτομαι δυνατά» παρακολουθούμε τη συνάντηση δύο ζευγαριών. Ποιο είναι το συγγραφικό εύρημα που κάνει αυτή τη συνάντηση τόσο ξεχωριστή και πώς αυτό το εύρημα πυροδοτεί τις εξελίξεις;Ο θεατής ακούει αυτά που νιώθουν και σκέφτονται οι ήρωες. Είναι η στιγμή ή το κλάσμα δευτερολέπτου που άλλο θα ήθελες να πεις και άλλο εν τέλει λες, είτε για να φανείς συμπαθής, είτε γιατί πρέπει να είσαι ευγενής και διπλωματικός.Ποια υποδύεσαι στο έργο και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της;Υποδύομαι την Ιζαμπέλ, μια γυναίκα μορφωμένη, καθηγήτρια πανεπιστημίου, παντρεμένη με τον Ντανιέλ. Ένας γάμος που έπειτα από πολλά χρόνια έχει γίνει συνήθεια. Υπάρχει όμως αγάπη και, το βασικότερο, εκτίμηση. Είναι έξυπνη και χειριστική. Διεκδικεί με μαεστρία το σύζυγό της. Δεν θέλει να πιστέψει κάποια πράγματα γι’ αυτόν, εθελοτυφλεί, αλλά σίγουρα το κάνει και από υπέρμετρο εγωισμό.