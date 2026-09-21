Σάρον Στόουν: Γιατί απαγόρευσε για χρόνια να λένε τη λέξη «δονητής»
MARIE CLAIRE

Σάρον Στόουν: Γιατί απαγόρευσε για χρόνια να λένε τη λέξη «δονητής»

Μοιράζεται κάτι από το μοναδικό πνεύμα της, σε νέα συνέντευξη

Σάρον Στόουν: Γιατί απαγόρευσε για χρόνια να λένε τη λέξη «δονητής»
Σε μια νέα συνέντευξή της στη Variety η Sharon Stone κλήθηκε να σχολιάσει μια ατάκα που είχε πει στο ερωτικό θρίλερ «Sliver» του 1993, όπου συμπρωταγωνιστούσε με τους William Baldwin και Tom Berenger. Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Ira Levin, παρακολουθεί την ιστορία μιας όμορφης εκδότριας και διαζευγμένης γυναίκας στα τριάντα-κάτι της, που μετακομίζει σε ένα πολυτελές κτίριο στη Νέα Υόρκη. Οι άλλοι ένοικοί του που γνωρίζει εκεί σχολιάζουν ότι μοιάζει εντυπωσιακά με την προηγούμενη κάτοικο του διαμερίσματός της, Naomi Singer, η οποία είχε αυτοκτονήσει πέφτοντας από το μπαλκόνι της.

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