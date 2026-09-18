Ο celebrity hairstylist Justin Revenge αποκαλύπτει τα μυστικά του για υγιή μαλλιά

Η φροντίδα των μαλλιών δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη για να είναι αποτελεσματική. Αυτό ακριβώς υποστηρίζει ο celebrity hairstylist και hair educator Justin Revenge, ο οποίος έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τη Gabrielle Union και τη Simone Biles. Σε συνέντευξή του στο Byrdie, μιλά για τη δική του σχέση με τα μαλλιά του, τα λάθη που βλέπει συχνότερα και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πιο απλή αλλά ουσιαστική ρουτίνα.