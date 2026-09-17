O Macklemore προκάλεσε τον δισεκατομμυριούχο που τον έδιωξε από τη συναυλία του Εντ Σίραν να πληρώσει 1 εκ. σε Παλαιστίνιους - όπως εκείνος

Συνέχεια στην «κόντρα» που ξέσπασε μετά την απομάκρυνσή του από την περιοδεία του Ed Sheeran έδωσε ο ράπερ Macklemore. Ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει την αμοιβή του, ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων, την οποία έλαβε ως opening act στην περιοδεία «Loop» του Ed Sheeran σε οργανώσεις που στηρίζουν τον παλαιστινιακό λαό και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του πάνω στη σκηνή υπέρ της Παλαιστίνης.Ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης κάλεσε επίσης τον Robert Kraft, τον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη των New England Patriots και γνωστό υποστηρικτή του Ισραήλ, ο οποίος αρνήθηκε να επιτρέψει στον ράπερ να εμφανιστεί στο στάδιό του, το Gillette Stadium έξω από τη Βοστώνη, να προσφέρει ένα αντίστοιχο ποσό.«Με όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες 48 ώρες, θέλω να επαναφέρω τη συζήτηση εκεί που ανήκει: στον παλαιστινιακό λαό που εξακολουθεί να χάνει τη ζωή του, να ζει υπό στρατιωτική κατοχή και να μάχεται για την ελευθερία του», έγραψε ο μουσικός στο Instagram.«Θα δωρίσω το σύνολο των καθαρών κερδών μου, ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων, από την περιοδεία “Loop Tour” του Ed Sheeran σε έξι οργανώσεις που εργάζονται απευθείας για την υποστήριξη των Παλαιστινίων. Και προσκαλώ τον Robert Kraft να ισοφαρίσει τη δωρεά μου. Σε όσα κι αν διαφωνούμε, ίσως μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό: οι ζωές των Παλαιστινίων αξίζουν προστασίας. Η ζωή ενός Παλαιστίνιου δεν είναι λιγότερο πολύτιμη από οποιαδήποτε άλλη ζωή σε αυτόν τον πλανήτη».