Το μοβ είναι το νέο ουδέτερο χρώμα της μόδας

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ρισμένα χρώματα εισχωρούν διακριτικά στη μόδα πριν φτάσουν στο απόγειό τους και αυτή τη σεζόν το μοβ βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το σημείο καμπής. Έξω από τα shows για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 στην