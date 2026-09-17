Το μοβ είναι το νέο ουδέτερο χρώμα της μόδας
Το μοβ είναι το νέο ουδέτερο χρώμα της μόδας
Και όλα δείχνουν ότι ήρθε για να μείνει.
Και όλα δείχνουν ότι ήρθε για να μείνει.
Ορισμένα χρώματα εισχωρούν διακριτικά στη μόδα πριν φτάσουν στο απόγειό τους και αυτή τη σεζόν το μοβ βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το σημείο καμπής. Έξω από τα shows για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, ήταν παντού: από το ζωηρό βιολετί και το αριστοκρατικό χρώμα του αμέθυστου μέχρι τις βαθύτερες αποχρώσεις του δαμασκηνί. Καθώς το μπορντό και το καφέ έχουν πλέον εδραιωθεί στη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα, οι σχεδιαστές φαίνεται πως έχουν ήδη βρει τον διάδοχό τους: το σκούρο μοβ, που χαρίζει στα looks την ίδια αίσθηση πολυτέλειας.
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