Η Niecy Nash-Betts στα βραβεία Emmy αγκαλιά με τη σύζυγό της
MARIE CLAIRE

Η Niecy Nash-Betts στα βραβεία Emmy αγκαλιά με τη σύζυγό της

Η ηθοποιός θα βρεθεί στην Αθήνα για το Marie Claire Power Trip.

Η Niecy Nash-Betts στα βραβεία Emmy αγκαλιά με τη σύζυγό της
ΗNiecy Nash-Betts βρέθηκε στην 78η τελετή απονομής των βραβείων Emmy, φορώντας μια σατέν στράπλες κόκκινη τουαλέτα και συνοδευόμενη από τη σύζυγό της Jessica Betts.

 
Με αφορμή τη φετινή της παρουσία, θυμηθήκαμε το στιγμιότυπο από το 2024, όταν η 53χρονη ηθοποιός είχε αποσπάσει το βραβείο Καλύτερης Β’ Γυναικείου Ρόλου σε μίνι σειρά για την καθηλωτική ερμηνεία της ως Glenda Cleveland στη σειρά Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story.

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