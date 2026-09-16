Η Niecy Nash-Betts στα βραβεία Emmy αγκαλιά με τη σύζυγό της
Η Niecy Nash-Betts στα βραβεία Emmy αγκαλιά με τη σύζυγό της
Η ηθοποιός θα βρεθεί στην Αθήνα για το Marie Claire Power Trip.
ΗNiecy Nash-Betts βρέθηκε στην 78η τελετή απονομής των βραβείων Emmy, φορώντας μια σατέν στράπλες κόκκινη τουαλέτα και συνοδευόμενη από τη σύζυγό της Jessica Betts.
Με αφορμή τη φετινή της παρουσία, θυμηθήκαμε το στιγμιότυπο από το 2024, όταν η 53χρονη ηθοποιός είχε αποσπάσει το βραβείο Καλύτερης Β’ Γυναικείου Ρόλου σε μίνι σειρά για την καθηλωτική ερμηνεία της ως Glenda Cleveland στη σειρά Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Με αφορμή τη φετινή της παρουσία, θυμηθήκαμε το στιγμιότυπο από το 2024, όταν η 53χρονη ηθοποιός είχε αποσπάσει το βραβείο Καλύτερης Β’ Γυναικείου Ρόλου σε μίνι σειρά για την καθηλωτική ερμηνεία της ως Glenda Cleveland στη σειρά Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα