Γιούσρα Μαρντίνι: Η κολυμβήτρια-σύμβολο έδωσε την πιο συγκινητική απάντηση στη Σίντνεϊ Σουίνι
Γιούσρα Μαρντίνι: Η κολυμβήτρια-σύμβολο έδωσε την πιο συγκινητική απάντηση στη Σίντνεϊ Σουίνι
Μετά τον σάλο που προκάλεσε η διαφήμιση της τελευταίας, που κατηγορήθηκε ότι σεξουαλικοποιεί το σώμα κάθε αθλήτριας
Πριν από μερικές μέρες, μια πλατφόρμα αθλητικών προβλέψεων (Novig) δημοσίευσε μια νέα καμπάνια με τη Sydney Sweeney. Η ηθοποιός ποζάρει γυμνή, ή σχεδόν γυμνή, με μπάλες που καλύπτουν συγκεκριμένα σημεία του σώματός της. Όχι αναπάντεχα, συγκέντρωσε πάνω από 39 εκατομμύρια views μέσα σε πέντε μέρες.
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