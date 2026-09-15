Γιούσρα Μαρντίνι: Η κολυμβήτρια-σύμβολο έδωσε την πιο συγκινητική απάντηση στη Σίντνεϊ Σουίνι

Πριν από μερικές μέρες, μια πλατφόρμα αθλητικών προβλέψεων (Novig) δημοσίευσε μια νέα καμπάνια με τη Sydney Sweeney. Η ηθοποιός ποζάρει γυμνή, ή σχεδόν γυμνή, με μπάλες που καλύπτουν συγκεκριμένα σημεία του σώματός της. Όχι αναπάντεχα, συγκέντρωσε πάνω από 39 εκατομμύρια views μέσα σε πέντε μέρες.