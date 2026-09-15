Η δουλειά των ονείρων της νεότερης γενιάς (δεν είναι αυτή που νομίζουμε)
Η δουλειά των ονείρων της νεότερης γενιάς (δεν είναι αυτή που νομίζουμε)
Φαίνεται πως η ζωή ενός influencer έχει αρχίσει να χάνει την αίγλη της
Μέχρι πρότινος είχαμε το όνειρο του influencer: πολλά παιδιά, και νέοι, ήθελαν να ακολουθήσουν τα χνάρια εκείνων που απέρριπταν το παραδοσιακό μοντέλο του οκταώρου στο γραφείο (έχοντας, συχνά, και την οικονομική άνεση να το κάνουν). Κάποιοι, λίγοι, κατάφεραν να γίνουν πραγματικά επιδραστικοί, εξαργυρώνοντας likes, comments και followers σε μετρητά, πολυτελή δώρα και ταξίδια.
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