Η δουλειά των ονείρων της νεότερης γενιάς (δεν είναι αυτή που νομίζουμε)
MARIE CLAIRE

Η δουλειά των ονείρων της νεότερης γενιάς (δεν είναι αυτή που νομίζουμε)

Φαίνεται πως η ζωή ενός influencer έχει αρχίσει να χάνει την αίγλη της

Η δουλειά των ονείρων της νεότερης γενιάς (δεν είναι αυτή που νομίζουμε)
Μέχρι πρότινος είχαμε το όνειρο του influencer: πολλά παιδιά, και νέοι, ήθελαν να ακολουθήσουν τα χνάρια εκείνων που απέρριπταν το παραδοσιακό μοντέλο του οκταώρου στο γραφείο (έχοντας, συχνά, και την οικονομική άνεση να το κάνουν). Κάποιοι, λίγοι, κατάφεραν να γίνουν πραγματικά επιδραστικοί, εξαργυρώνοντας likes, comments και followers σε μετρητά, πολυτελή δώρα και ταξίδια.

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