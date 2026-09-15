Animasyros 2026: Επιστροφή στη Σύρο με βραβευμένες ταινίες, κορυφαίους δημιουργούς, εργαστήρια, πάρτι

Η μεγάλη γιορτή του animation, Animasyros, επιστρέφει από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, με επίκεντρο τη Σύρο και δράσεις σε επτά νησιά των Κυκλάδων. Με ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από κάθε άλλη φορά, το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων στην Ελλάδα κι ένα από τα είκοσι κορυφαία του είδους στην Ευρώπη συγκεντρώνει περισσότερες από 280 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών από 50 διαφορετικές χώρες, επτά διαγωνιστικά τμήματα, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, παράλληλες δράσεις, διεθνείς συνεργασίες, καθώς και την Αγορά, που αποτελεί πλέον κέντρο αναφοράς για ολόκληρη τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο. Το Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, ειδικότερα, περιλαμβάνει φέτος 20 ταινίες, ενώ το Ελληνικό Διαγωνιστικό Τμήμα παρουσιάζει 12 ταινίες καταξιωμένων αλλά και ανερχόμενων δημιουργών.