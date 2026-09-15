Η λαμπερή εμφάνιση της Κλερ Ντέινς με ασημί τουαλέτα Armani Privé στα Emmy Awards
Η λαμπερή εμφάνιση της Κλερ Ντέινς με ασημί τουαλέτα Armani Privé στα Emmy Awards
Στην πασαρέλα, το φόρεμα παρουσιάστηκε σε μια εντυπωσιακή μπορντό εκδοχή από βελούδο. Ωστόσο, η ασημένια παραλλαγή αποδείχθηκε ιδανική για τη λάμψη της χθεσινής βραδιάς.
Στην πασαρέλα, το φόρεμα παρουσιάστηκε σε μια εντυπωσιακή μπορντό εκδοχή από βελούδο. Ωστόσο, η ασημένια παραλλαγή αποδείχθηκε ιδανική για τη λάμψη της χθεσινής βραδιάς.
ΗClaire Danes έδωσε το «παρών» στα Emmy Awards 2026 ως υποψήφια στην κατηγορία Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε μίνι σειρά, ανθολογική σειρά ή τηλεταινία, για την ερμηνεία της στο The Beast in Me. Για την περίσταση η ηθοποιός επέλεξε μια ασημένια δημιουργία Armani Privé από μεταξωτό σατέν, με ασύμμετρο σχεδιασμό στον έναν ώμο και λεπτεπίλεπτη κεντημένη διακόσμηση από μικροκρυστάλλους.
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