Μπομπ Μάκι: Η ιστορία του σχεδιαστή που πέθανε στα 87 του - Ο θάνατος του γιου του, το σκανδαλώδες λουκ της Σερ

Ο Bob Mackie, ο θρυλικός Βρετανός ενδυματολόγος που ήταν γνωστός και ως ο «Σουλτάνος της Παγιέτας» για τις απαστράπτουσες δημιουργίες του, πέθανε σε ηλικία 87 ετών. Είχε ντύσει τους Cher, Tina Turner, Dolly Parton, Elton John και είχε αποσπάσει ένα Tony, εννέα Emmy και τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ.