Η Πενέλοπε Κρουζ έφτασε στη Βενετία με μαύρο κρουαζέ φόρεμα και slingback γόβες
MARIE CLAIRE

Η Πενέλοπε Κρουζ έφτασε στη Βενετία με μαύρο κρουαζέ φόρεμα και slingback γόβες

Η ηθοποιός επέστρεψε στο Φεστιβάλ μαζί με τον Javier Bardem, με ένα σύνολο που αποδεικνύει τη δύναμη των κλασικών κομματιών.

Η Πενέλοπε Κρουζ έφτασε στη Βενετία με μαύρο κρουαζέ φόρεμα και slingback γόβες
Στη Βενετία, όπου αυτές τις ημέρες το κόκκινο χαλί διαδέχεται τη μία εντυπωσιακή εμφάνιση μετά την άλλη, η Penélope Cruz επέλεξε να κινηθεί σε εντελώς διαφορετικούς τόνους. Για την άφιξή της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, πόνταρε σε ένα σύνολο που θα μπορούσε εύκολα να μεταφερθεί στην πραγματική ζωή. Ένα μαύρο wrap dress, slingback γόβες, suede τσάντα Chanel και γυαλιά ηλίου συνέθεσαν μια κομψή εμφάνιση και ταυτόχρονα μια πολύ καλή πρόταση για τη μεταβατική περίοδο ανάμεσα στο καλοκαίρι και το φθινόπωρο.

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