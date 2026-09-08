Έλεν Μπέρστιν: «Παραλίγο να σκοτώσω τον Μάρτιν Σκορτσέζε στα γυρίσματα αυτής της ταινίας» - Βίντεο

Ηβραβευμένη με Όσκαρ Ellen Burstyn τιμήθηκε με τον Χρυσό Λέοντα για τη συνολική προσφορά της στον κινηματογράφο στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.To βραβείο της απένειμε η Maggie Gyllenhaal, η οποία τη σκηνοθέτησε στη μικρού μήκους ταινία Flesh Impact, που προβλήθηκε μετά την τελετή απονομής. Η 93χρονη ηθοποιός πρωταγωνιστεί επίσης στην ταινία Place to Be, μαζί με τον Taika Waititi, η οποία συμμετέχει εκτός διαγωνιστικού τμήματος στο φεστιβάλ. Η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας θα γίνει την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου.Σε συνέντευξή της στο PEOPLE, λίγο πριν από την έναρξη του φεστιβάλ, η ηθοποιός μίλησε για τους λόγους που η τέχνη της εξακολουθεί να της προσφέρει τόσο μεγάλη χαρά.«Πιστεύω ότι αν είσαι καλλιτέχνης οποιουδήποτε είδους, είτε ηθοποιός είτε μουσικός είτε ζωγράφος, αυτός ο δρόμος θα δώσει νόημα στη ζωή σου και το να τον ακολουθείς είναι το πεπρωμένο σου. Πάντα λέω στους νέους ηθοποιούς ότι το μυστικό μου για μια ζωή με νόημα και ευτυχία είναι να βρεις έναν τρόπο να βγάζεις τα προς το ζην κάνοντας κάτι που θα ήσουν χαρούμενος να κάνεις ακόμη και δωρεάν. Οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι που γνωρίζω είναι εκείνοι που το έχουν καταφέρει, που εργάζονται επειδή τους το υπαγορεύει μια εσωτερική ανάγκη, επειδή υπάρχει κάτι που απλώς πρέπει και θέλουν να κάνουν, και παράλληλα μπορούν να πληρώνουν το νοίκι τους. Έτσι αισθάνομαι ότι ήταν και για μένα».