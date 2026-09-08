Bubble Bath Nails: Γιατί η συγκεκριμένη απόχρωση νυχιών δεν θα φύγει ποτέ από τη μόδα
Bubble Bath Nails: Γιατί η συγκεκριμένη απόχρωση νυχιών δεν θα φύγει ποτέ από τη μόδα
Και δικαίως.
Και δικαίως.
Υπάρχουν κάποιες αποχρώσεις που εμφανίζονται ξανά και ξανά στις τάσεις των νυχιών, ανεξάρτητα από την εποχή ή το εκάστοτε nail trend. Μία από αυτές είναι το Bubble Bath pink, το απαλό, σχεδόν διάφανο ροζ που έχει γίνει συνώνυμο του κομψού και φυσικού μανικιούρ. Προσωπικά, είναι ένα χρώμα που ξεχωρίζω και εφαρμόζω ξανά και ξανά, είτε μόνο του, είτε ως βάση για ένα πιο ιδιαίτερο nail style.
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