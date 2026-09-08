Η αντίδραση του βασιλιά Κάρολου για την επιστροφή του Harry και της Meghan στη Βρετανία
Η αντίδραση του βασιλιά Κάρολου για την επιστροφή του Harry και της Meghan στη Βρετανία
Τελικά, θα έχουν ενεργό δράση ως μέλη της βασιλικής οικογένειας ή όχι;
Οπρίγκιπας Harry και η Meghan Markle μπορεί να επέστρεψαν στη Βρετανία, όμως το καθεστώς ύπαρξής τους στη βασιλική οικογένεια δεν πρόκειται να αλλάξει, σύμφωνα με νέα επιστολή που εστάλη εκ μέρους του Βασιλιά Καρόλου.
Παρά την επιστροφή τους, ο δούκας και η δούκισσα του Sussex θα παραμείνουν μη ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας και δεν θα αναλαμβάνουν επίσημες βασιλικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με το έγγραφο που εστάλη από τον Lord Chamberlain, ανώτατο αξιωματούχο των Ανακτόρων, όπως μεταδίδει το BBC.
Το γραφείο επικοινωνίας του ζευγαριού, μάλιστα, παραμένει ξεχωριστό από τα Ανάκτορα του Buckingham.
Ο Harry και η Meghan, οι οποίοι επέστρεψαν στη Βρετανία τον περασμένο μήνα, δεν θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τους τίτλους «His Royal Highness» και «Her Royal Highness», δηλαδή «Η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα». Σύμφωνα με την επιστολή, θεωρούνται «ιδιώτες πολίτες με εμπορικά και φιλανθρωπικά ενδιαφέροντα».
Το ζευγάρι έχασε το δικαίωμα χρήσης των τίτλων, καθώς και την ασφάλεια που χρηματοδοτείται από τους Βρετανούς φορολογούμενους, όταν αποχώρησε από τους ρόλους του ως ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας πριν από έξι χρόνια.
«Είναι ευρέως γνωστό ότι τον Ιανουάριο του 2020 ο δούκας και η δούκισσα παραιτήθηκαν από την άσκηση αντιπροσωπευτικών καθηκόντων εκ μέρους του μονάρχη και δεν αποτελούν πλέον εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας», αναφέρεται, σύμφωνα με ρεπορτάζ, στην επιστολή.
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Παρά την επιστροφή τους, ο δούκας και η δούκισσα του Sussex θα παραμείνουν μη ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας και δεν θα αναλαμβάνουν επίσημες βασιλικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με το έγγραφο που εστάλη από τον Lord Chamberlain, ανώτατο αξιωματούχο των Ανακτόρων, όπως μεταδίδει το BBC.
Το γραφείο επικοινωνίας του ζευγαριού, μάλιστα, παραμένει ξεχωριστό από τα Ανάκτορα του Buckingham.
Ο Harry και η Meghan, οι οποίοι επέστρεψαν στη Βρετανία τον περασμένο μήνα, δεν θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τους τίτλους «His Royal Highness» και «Her Royal Highness», δηλαδή «Η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα». Σύμφωνα με την επιστολή, θεωρούνται «ιδιώτες πολίτες με εμπορικά και φιλανθρωπικά ενδιαφέροντα».
Το ζευγάρι έχασε το δικαίωμα χρήσης των τίτλων, καθώς και την ασφάλεια που χρηματοδοτείται από τους Βρετανούς φορολογούμενους, όταν αποχώρησε από τους ρόλους του ως ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας πριν από έξι χρόνια.
«Είναι ευρέως γνωστό ότι τον Ιανουάριο του 2020 ο δούκας και η δούκισσα παραιτήθηκαν από την άσκηση αντιπροσωπευτικών καθηκόντων εκ μέρους του μονάρχη και δεν αποτελούν πλέον εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας», αναφέρεται, σύμφωνα με ρεπορτάζ, στην επιστολή.
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