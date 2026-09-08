Ο επικήδειος ενός 51χρονου άντρα που έγινε viral για την ειλικρίνεια και το χιούμορ του: «Δεν σχεδίαζε να πεθάνει»
Ο επικήδειος ενός 51χρονου άντρα που έγινε viral για την ειλικρίνεια και το χιούμορ του: «Δεν σχεδίαζε να πεθάνει»
Τον έγραψε ο αδερφός του, που προσπάθησε να φανταστεί τι θα έλεγε ο ίδιος, αν ήταν ακόμα εδώ
Οι επικήδειοι που δημοσιεύονται σε εφημερίδες είναι λίγο πολύ τυποποιημένοι και περνούν απαρατήρητοι, αλλά ένας άντρας έκανε τη διαφορά ακόμα και με τον θάνατό του, σε ηλικία μόλις 51 ετών. Όταν ο Michael De Simone έφυγε από τη ζωή, ο αδερφός του, Daniel De Simone, επιχείρησε να γράψει έναν επικήδειο όπως περίπου θα τον είχε συντάξει και ο ίδιος ο θανών. Δεν θα μάθουμε ποτέ αν τα κατάφερε, σίγουρα όμως μέσα από το κείμενό του, που συνδυάζει το χιούμορ με την ειλικρίνεια, τον σύστησε σε πολύ περισσότερους από όσους τον είχαν γνωρίσει εν ζωή.
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