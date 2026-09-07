Η Λίλυ Ρέινχαρτ ως Κέιτ Χάντσον: Με κίτρινο φόρεμα, όπως της ηθοποιού στην ταινία «Πώς να χωρίσετε σε 10 μέρες» (εικόνες)

ΗLili Reinhart έδωσε στους θαυμαστές της μια μικρή εικόνα από τη δεκαετία του 2000 με ένα fashion flashback, φέρνοντας στο φως μία εμφάνιση που έχει γράψει κινηματογραφική ιστορία.Η ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες της από τη Βραζιλία και την περιοδεία της για την ταινία «Love Hypothesis». Στα στιγμιότυπα τη βλέπουμε να χαμογελά κατεβαίνοντας μία σκάλα και φορώντας ένα κίτρινο φόρεμα, που θύμιζε σε μεγάλο βαθμό εκείνο της Andie Anderson στην ταινία «Πώς να χωρίσετε σε 10 μέρες», την οποία υποδύθηκε η Kate Hudson. Το styling, tτο χτένισμα τα αξεσουάρ, αλλά και η μουσική με την οποία έντυσε την ανάρτησή της η ηθοποιός έκαναν πιο εύκολη τη σύνδεση με την ταινία, την οποία και η ίδια επιβεβαίωσε στη λεζάντα. «Αποτίοντας φόρο τιμής στην Kate Hudson και το Πώς να χωρίσετε σε 10 μέρες», έγραψε.