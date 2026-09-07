Ο Αιμίλιος Χειλάκης συναντά ξανά τον Οιδίποδα
Ο Αιμίλιος Χειλάκης συναντά ξανά τον Οιδίποδα
Το καλοκαίρι του 2027
Δεκαπέντε χρόνια μετά την πρώτη του αναμέτρηση με έναν από τους εμβληματικότερους ήρωες της αρχαίας τραγωδίας, ο Αιμίλιος Χειλάκης επιστρέφει στον Οιδίποδα το καλοκαίρι του 2027.
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης είχε ερμηνεύσει τον Οιδίποδα Τύραννο του Σοφοκλή στην Επίδαυρο, σε μια ιδιαίτερη, αμιγώς ανδρική εκδοχή της τραγωδίας, με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη να αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον ρόλο της Ιοκάστης.
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Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης είχε ερμηνεύσει τον Οιδίποδα Τύραννο του Σοφοκλή στην Επίδαυρο, σε μια ιδιαίτερη, αμιγώς ανδρική εκδοχή της τραγωδίας, με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη να αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον ρόλο της Ιοκάστης.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
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