Ο Αιμίλιος Χειλάκης συναντά ξανά τον Οιδίποδα
MARIE CLAIRE

Ο Αιμίλιος Χειλάκης συναντά ξανά τον Οιδίποδα

Το καλοκαίρι του 2027

Ο Αιμίλιος Χειλάκης συναντά ξανά τον Οιδίποδα
Δεκαπέντε χρόνια μετά την πρώτη του αναμέτρηση με έναν από τους εμβληματικότερους ήρωες της αρχαίας τραγωδίας, ο Αιμίλιος Χειλάκης επιστρέφει στον Οιδίποδα το καλοκαίρι του 2027.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης είχε ερμηνεύσει τον Οιδίποδα Τύραννο του Σοφοκλή στην Επίδαυρο, σε μια ιδιαίτερη, αμιγώς ανδρική εκδοχή της τραγωδίας, με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη να αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον ρόλο της Ιοκάστης.

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