Δέκα beauty resolutions για τον Σεπτέμβρη που θα ανανεώσουν τη ρουτίνα ομορφιάς σας
Δέκα beauty resolutions για τον Σεπτέμβρη που θα ανανεώσουν τη ρουτίνα ομορφιάς σας
Μερικές μικρές, αλλά ουσιαστικές συνήθειες.
Ο Σεπτέμβριος μοιάζει συχνά με μια μικρή προσωπική Πρωτοχρονιά. Μετά το πιο χαλαρό καλοκαιρινό πρόγραμμα, επιστρέφουμε στη ρουτίνα μας και θέλουμε να οργανώσουμε ξανά την καθημερινότητά μας, από την γκαρνταρόμπα μέχρι τη φροντίδα της επιδερμίδας και των μαλλιών. Δεν χρειάζεται, όμως, να τα αλλάξουμε όλα μαζί. Μερικές απλές αποφάσεις αρκούν για ένα πιο οργανωμένο ξεκίνημα:
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