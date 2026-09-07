Η Μαριόν Κοτιγιάρ στη Βενετία με δύο διαφορετικές εμφανίσεις από τη Chanel
Η Μαριόν Κοτιγιάρ στη Βενετία με δύο διαφορετικές εμφανίσεις από τη Chanel
Ως μέντορας του Biennale College Cinema, η ηθοποιός υιοθέτησε ένα διακριτικό dress code.
Ως μέντορας του Biennale College Cinema, η ηθοποιός υιοθέτησε ένα διακριτικό dress code.
ΗMarion Cotillard βρίσκεται στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας 2026 ως μία από τις μέντορες του προγράμματος Biennale College Cinema 2025-26, μια ιδιότητα που εξηγεί και τις ενδυματολογικές επιλογές της. Καθώς δεν βρίσκεται στη Βενετία για την προώθηση κάποιας ταινίας, η Γαλλίδα ηθοποιός επέλεξε δύο διακριτικά looks του οίκου Chanel, απόλυτα ταιριαστά με τον ρόλο της στη διοργάνωση.
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