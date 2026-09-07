Η Μαριόν Κοτιγιάρ στη Βενετία με δύο διαφορετικές εμφανίσεις από τη Chanel
MARIE CLAIRE

Η Μαριόν Κοτιγιάρ στη Βενετία με δύο διαφορετικές εμφανίσεις από τη Chanel

Ως μέντορας του Biennale College Cinema, η ηθοποιός υιοθέτησε ένα διακριτικό dress code.

Η Μαριόν Κοτιγιάρ στη Βενετία με δύο διαφορετικές εμφανίσεις από τη Chanel
ΗMarion Cotillard βρίσκεται στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας 2026 ως μία από τις μέντορες του προγράμματος Biennale College Cinema 2025-26,  μια ιδιότητα που εξηγεί και τις ενδυματολογικές επιλογές της. Καθώς δεν βρίσκεται στη Βενετία για την προώθηση κάποιας ταινίας, η Γαλλίδα ηθοποιός επέλεξε δύο διακριτικά looks του οίκου Chanel, απόλυτα ταιριαστά με τον ρόλο της στη διοργάνωση.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης