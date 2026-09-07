Μια καλή είδηση: Η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες με τη μεγαλύτερη πτώση σε ποσοστά παχυσαρκίας στην Ευρώπη
Μια καλή είδηση: Η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες με τη μεγαλύτερη πτώση σε ποσοστά παχυσαρκίας στην Ευρώπη
Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα ποσοστά παχυσαρκίας (ανθρώπων με Δείκτη Μάζας Σώματος, ΔΜΣ, άνω του 30) παραμένουν υψηλά: ο μέσος όρος για το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, για ενήλικες 18 και άνω, ανερχόταν στο 16,3%. Η Ελλάδα, ωστόσο, σε αυτόν τουλάχιστον τον τομέα, έχει σημειώσει μια επιτυχία. Επιδεικνύει, από το 2008 έως το 2025, μια από τις πιο μεγαλύτερες πτώσεις των ποσοστών παχυσαρκίας στην Ευρώπη, από το 17,6% στο 12,8%. Πλέον λοιπόν, με τα νέα δεδομένα, είναι ανάμεσα στις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας στην ήπειρο μετά την Ιταλία.
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