Μια καλή είδηση: Η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες με τη μεγαλύτερη πτώση σε ποσοστά παχυσαρκίας στην Ευρώπη
MARIE CLAIRE

Μια καλή είδηση: Η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες με τη μεγαλύτερη πτώση σε ποσοστά παχυσαρκίας στην Ευρώπη

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat

Μια καλή είδηση: Η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες με τη μεγαλύτερη πτώση σε ποσοστά παχυσαρκίας στην Ευρώπη
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα ποσοστά παχυσαρκίας (ανθρώπων με Δείκτη Μάζας Σώματος, ΔΜΣ, άνω του 30) παραμένουν υψηλά: ο μέσος όρος για το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, για ενήλικες 18 και άνω, ανερχόταν στο 16,3%. Η Ελλάδα, ωστόσο, σε αυτόν τουλάχιστον τον τομέα, έχει σημειώσει μια επιτυχία. Επιδεικνύει, από το 2008 έως το 2025, μια από τις πιο μεγαλύτερες πτώσεις των ποσοστών παχυσαρκίας στην Ευρώπη, από το 17,6% στο 12,8%. Πλέον λοιπόν, με τα νέα δεδομένα, είναι ανάμεσα στις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας στην ήπειρο μετά την Ιταλία.

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