Conditioner μετά το λούσιμο: Γιατί δεν πρέπει να το παραλείπουμε ποτέ

Ακόμα κι αν έχουμε λιπαρά ή λεπτά μαλλιά, το conditioner έχει σημαντικό ρόλο στη φροντίδα, την ενυδάτωση και την προστασία της τρίχας.



Αν έχουμε λιπαρά μαλλιά, είναι εύκολο να θεωρήσουμε ότι το conditioner δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί να πιστεύουμε ότι βαραίνει την τρίχα, της στερεί τη ζωντάνια ή απλώς ότι μπορούμε να το παραλείψουμε. Στην πραγματικότητα, όμως, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη φροντίδα των μαλλιών μας.







Το conditioner δεν προσφέρει μόνο απαλότητα και λάμψη. Ενυδατώνει την τρίχα, λειαίνει την επιφάνειά της και κάνει το χτένισμα πιο εύκολο, ενώ παράλληλα βοηθά στην προστασία της εξωτερικής στοιβάδας της.

04.09.2026, 18:30