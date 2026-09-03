Στο The Shards, η Kaia Gerber και ο Homer Gere παραχωρούν τον πρώτο ρόλο στη μόδα

Μετά το πολυσυζητημένο Love Story, για την ιστορία αγάπης μεταξύ της Carolyn Bessette-Kennedy και του Αμερικανού «Πρίγκιπα» JFK Jr., ο Ryan Murphy επανήλθε με μια ακόμα παραγωγή που έχει τραβήξει τα βλέμματα: το The Shards.Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Bret Easton Ellis, η σειρά ακολουθεί μια παρέα υπερπρονομιούχων εφήβων στο Λος Άντζελες στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν η σχολική τους καθημερινότητα διαταράσσεται από την εμφάνιση ενός νέου, μυστηριώδους μαθητή, η άφιξη του οποίου συμπίπτει με ένα κύμα τρόμου από δολοφονίες και εξαφανίσεις.Το cast περιλαμβάνει την Kaia Gerber, κόρη της Cindy Crawford, και τον Homer Gere, γιο του Richard Gere -πρώην συζύγου της Crawford-, οι οποίοι φαίνεται να έχουν εξαιρετική τηλεοπτική χημεία.