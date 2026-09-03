Στο The Shards, η Kaia Gerber και ο Homer Gere παραχωρούν τον πρώτο ρόλο στη μόδα
Στο The Shards, η Kaia Gerber και ο Homer Gere παραχωρούν τον πρώτο ρόλο στη μόδα
Στη νέα σειρά του Ryan Murphy, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Bret Easton Ellis, το στυλ των ‘80s στο Λος Άντζελες συνοδεύει και συχνά επισκιάζει την ιστορία μυστηρίου που εξελίσσεται στην οθόνη.
Μετά το πολυσυζητημένο Love Story, για την ιστορία αγάπης μεταξύ της Carolyn Bessette-Kennedy και του Αμερικανού «Πρίγκιπα» JFK Jr., ο Ryan Murphy επανήλθε με μια ακόμα παραγωγή που έχει τραβήξει τα βλέμματα: το The Shards.
Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Bret Easton Ellis, η σειρά ακολουθεί μια παρέα υπερπρονομιούχων εφήβων στο Λος Άντζελες στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν η σχολική τους καθημερινότητα διαταράσσεται από την εμφάνιση ενός νέου, μυστηριώδους μαθητή, η άφιξη του οποίου συμπίπτει με ένα κύμα τρόμου από δολοφονίες και εξαφανίσεις.
Το cast περιλαμβάνει την Kaia Gerber, κόρη της Cindy Crawford, και τον Homer Gere, γιο του Richard Gere -πρώην συζύγου της Crawford-, οι οποίοι φαίνεται να έχουν εξαιρετική τηλεοπτική χημεία.
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Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Bret Easton Ellis, η σειρά ακολουθεί μια παρέα υπερπρονομιούχων εφήβων στο Λος Άντζελες στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν η σχολική τους καθημερινότητα διαταράσσεται από την εμφάνιση ενός νέου, μυστηριώδους μαθητή, η άφιξη του οποίου συμπίπτει με ένα κύμα τρόμου από δολοφονίες και εξαφανίσεις.
Το cast περιλαμβάνει την Kaia Gerber, κόρη της Cindy Crawford, και τον Homer Gere, γιο του Richard Gere -πρώην συζύγου της Crawford-, οι οποίοι φαίνεται να έχουν εξαιρετική τηλεοπτική χημεία.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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