Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας 2026

ΗΒενετία θα υποδεχτεί για ακόμη μία χρονιά μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του διεθνούς κινηματογράφου. Το 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ξεκινά την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, όταν και θα ανακοινωθούν οι νικητές.Οι ταινίες και οι πρωταγωνιστέςΤην έναρξη του φεστιβάλ θα σηματοδοτήσει το «Ink» του Danny Boyle, με τους Guy Pearce, Jack O’Connell και Claire Foy. Η ταινία αφηγείται τα πρώτα χρόνια της πορείας του Rupert Murdoch και την απόκτησή της εφημερίδας The Sun.Ανάμεσα στις ταινίες που αναμένεται να συγκεντρώσουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι το «Wild Horse Nine» του Martin McDonagh, με τους Sam Rockwell και John Malkovich, το «Primetime» με τον Robert Pattinson, το «Bunker» του Florian Zeller με τους Penélope Cruz και Javier Bardem, καθώς και το «Bucking Fastard» του Werner Herzog, όπου οι Rooney Mara και Kate Mara υποδύονται δίδυμες αδελφές.Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης το «Possible Love» του Lee Chang-dong, η πρώτη ταινία του σκηνοθέτη εδώ και οκτώ χρόνια. Από τις αφίξεις που αναμένονται με ενδιαφέρον είναι εκείνες των Noel και Liam Gallagher των Oasis, ενώ στο φεστιβάλ θα βρεθούν επίσης οι Pamela Anderson, Sam Rockwell, Louis Garrel, Cho Yeo-jeong και Ellen Burstyn. Ο George Clooney θα παραλάβει τιμητικό βραβείο για τη συνολική προσφορά του στον κινηματογράφο.