Μέτε-Μάριτ: Από σερβιτόρα και ανύπαντρη μητέρα, βασίλισσα της Νορβηγίας - Η αντισυμβατική ζωή και τα σκάνδαλα

Η νέα εποχή για τη νορβηγική μοναρχία ξεκινά κάτω από δύσκολες συνθήκες. Μετά τον θάνατο του βασιλιά Χάραλντ Ε΄, την Παρασκευή 28 Αυγούστου, σε ηλικία 89 ετών, ο γιος του Χάακον ανέβηκε στον θρόνο ως βασιλιάς Χάακον Η΄.

Το βάρος της διαδοχής είναι μεγάλο. Ο Χάραλντ ήταν ένας εξαιρετικά δημοφιλής μονάρχης, τόσο οικείος και αγαπητός ώστε είχε κερδίσει τον ανεπίσημο τίτλο «ο παππούς της Νορβηγίας». Ο γιος του καλείται τώρα όχι μόνο να συνεχίσει αυτή την κληρονομιά, αλλά και να οδηγήσει τη μοναρχία σε μια περίοδο κατά την οποία η δημοτικότητά της έχει αρχίσει να υποχωρεί.



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