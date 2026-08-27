Η Nικόλ Κίντμαν και η Σάντρα Μπούλοκ μαζί ξανά, με Chanel και Givenchy
MARIE CLAIRE

Η Nικόλ Κίντμαν και η Σάντρα Μπούλοκ μαζί ξανά, με Chanel και Givenchy

Για τη μεγάλη επανένωση, επέλεξαν δύο εντελώς διαφορετικές εμφανίσεις, οι οποίες απέδωσαν με τον δικό τους τρόπο τη λάμψη, τον αισθησιασμό και τη μυστηριακή ατμόσφαιρα της κινηματογραφικής βραδιάς.

Η Nικόλ Κίντμαν και η Σάντρα Μπούλοκ μαζί ξανά, με Chanel και Givenchy
Η Nicole Kidman και η Sandra Bullock βρέθηκαν ξανά μαζί στο κόκκινο χαλί, στην πρεμιέρα του Practical Magic 2 που πραγματοποιήθηκε στο Odeon Luxe Leicester Square του Λονδίνου. Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη ταινία, οι δύο ηθοποιοί επιστρέφουν στους ρόλους των αδελφών Owens: η Kidman ως Gillian και η Bullock ως Sally.

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