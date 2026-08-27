Η Nικόλ Κίντμαν και η Σάντρα Μπούλοκ μαζί ξανά, με Chanel και Givenchy

Για τη μεγάλη επανένωση, επέλεξαν δύο εντελώς διαφορετικές εμφανίσεις, οι οποίες απέδωσαν με τον δικό τους τρόπο τη λάμψη, τον αισθησιασμό και τη μυστηριακή ατμόσφαιρα της κινηματογραφικής βραδιάς.