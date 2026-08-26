Ιταλία: Πρόστιμο για τους πεζούς που διασχίζουν τον δρόμο κοιτάζοντας το κινητό

Πόσες φορές μπορεί να περνάτε τον δρόμο χωρίς να έχετε ελέγξει το αν έρχονται ή όχι αυτοκίνητα ή πόσες φορές έχει τύχει να περπατάτε στον δρόμο, αλλά την ίδια στιγμή να σταματάτε ή να κοιτάζετε την οθόνη του κινητού και να μην αντιλαμβάνεστε αν κάτι έχει συμβεί γύρω σας;Φαίνεται πως στην Ιταλία τα παραπάνω περιστατικά (και αρκετά πιο σοβαρά) έγιναν η αφορμή ώστε οι αρμόδιες αρχές να καταλήξουν σε κανονισμούς που επιβάλλουν στους πεζούς πώς να περπατούν στον δρόμο – και για την ακρίβεια το αν θα χρησιμοποιούν ή όχι το κινητό τους, τη στιγμή που περνούν από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο.Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας στην Ιταλία προβλέπει πρόστιμα για τους πεζούς που χρησιμοποιούν το κινητό τους ενώ διασχίζουν τον δρόμο, στο πλαίσιο των μέτρων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.Η σχετική διάταξη περιλαμβάνεται στο προσχέδιο του νέου ΚΟΚ, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί έως τα μέσα Οκτωβρίου. Τα πρόστιμα θα ξεκινούν από 75 ευρώ.