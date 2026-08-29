Μόδα στους δρόμους: Δέκα street style ιδέες που θα ανανεώσουν το φθινοπωρινό σας στυλ
MARIE CLAIRE

Μόδα στους δρόμους: Δέκα street style ιδέες που θα ανανεώσουν το φθινοπωρινό σας στυλ

Από τις statement ζώνες και τα δυναμικά animal prints μέχρι το δημιουργικό layering, οι εμφανίσεις έξω από τις πασαρέλες προσφέρουν την έμπνευση που χρειαζόμαστε για τη νέα σεζόν.

Μόδα στους δρόμους: Δέκα street style ιδέες που θα ανανεώσουν το φθινοπωρινό σας στυλ
Οι Εβδομάδες Μόδας δεν εκτυλίσσονται μόνο πάνω στις πασαρέλες. Έξω από τους χώρους των επιδείξεων, στους δρόμους του Παρισιού, του Μιλάνου και του Λονδίνου, editors, buyers, influencers και καλεσμένοι μετατρέπουν την πόλη σε ένα δεύτερο, αυθόρμητο runway. Εκεί, οι τάσεις αποκτούν πιο προσωπικό χαρακτήρα, συνδυάζονται με απρόσμενους τρόπους και αποκαλύπτουν πώς μπορούν να ενταχθούν στην πραγματική ζωή.

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