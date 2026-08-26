Μαντόνα: Τρυφερές στιγμές στην Ελλάδα με τον σύντροφό της, Ακίμ Μόρις - Και το ρομαντικό μήνυμά του στα ελληνικά
Μαντόνα: Τρυφερές στιγμές στην Ελλάδα με τον σύντροφό της, Ακίμ Μόρις - Και το ρομαντικό μήνυμά του στα ελληνικά
Σε ένα φωτογραφικό καρουζέλ
Ο Akeem Morris, ο σύντροφός της Madonna, τη συνόδευσε στις καλοκαιρινές διακοπές της στην Ελλάδα. Ο 30χρονος πρώην ποδοσφαιριστής μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες από τα ταξίδια τους, με έντονο το άρωμα της χώρας μας. Στη λεζάντα, της στέλνει ένα μήνυμα στα ελληνικά: «se agapo».
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα