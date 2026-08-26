Μαντόνα: Τρυφερές στιγμές στην Ελλάδα με τον σύντροφό της, Ακίμ Μόρις - Και το ρομαντικό μήνυμά του στα ελληνικά
MARIE CLAIRE

Μαντόνα: Τρυφερές στιγμές στην Ελλάδα με τον σύντροφό της, Ακίμ Μόρις - Και το ρομαντικό μήνυμά του στα ελληνικά

Σε ένα φωτογραφικό καρουζέλ

Μαντόνα: Τρυφερές στιγμές στην Ελλάδα με τον σύντροφό της, Ακίμ Μόρις - Και το ρομαντικό μήνυμά του στα ελληνικά
Ο Akeem Morris, ο σύντροφός της Madonna, τη συνόδευσε στις καλοκαιρινές διακοπές της στην Ελλάδα. Ο 30χρονος πρώην ποδοσφαιριστής μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες από τα ταξίδια τους, με έντονο το άρωμα της χώρας μας. Στη λεζάντα, της στέλνει ένα μήνυμα στα ελληνικά: «se agapo».

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