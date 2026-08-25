Ένα «χειροποίητο» σπίτι στα Μέθανα αναβιώνει το ελληνικό καλοκαίρι

Στα Παλαιά Λουτρά της Χερσονήσου των Μεθάνων, ο ναυπηγός Ηλίας Ρίζος έφτιαξε με τα χέρια του έναν τόπο απλής ζωής μέσα στο πέτρινο σπίτι του 1820, εκεί όπου κάποτε ο ρεμπέτης Γιώργος Μπάτης καθόταν στο πεζουλάκι της αυλής και έπαιζε το μπαγλαμαδάκι του.Το σπίτι «του Μπάτη» είναι το μόνο κατοικήσιμο μεθανίτικο «καλύβι» σε ολόκληρη τη Χερσόνησο των Μεθάνων. Τα «καλύβια» ήταν μακρόστενα πέτρινα κτίσματα με χωμάτινο δώμα και αποτελούσαν το σύνολο των κτισμάτων των χωριών της περιοχής μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα. Απλά οικοδομήματα, φτιαγμένα για να καλύπτουν τις στοιχειώδεις ανάγκες της αγροτικής ζωής. Τα λίγα που σώζονται σήμερα έχουν όλα εγκαταλειφθεί, εκτός από ένα.