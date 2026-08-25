Η αλλόκοτη ιστορία της 37χρονης που προσποιήθηκε ότι ήταν 12χρονη για να ζήσει με ανάδοχο οικογένεια

Μια παράξενη ιστορία κυκλοφορεί τις τελευταίες στα media: Μας έρχεται από τη Βραζιλία και έχει ως πρωταγωνίστρια μια 37χρονη γυναίκα, την Amanda Maria Souza de Oliveira, που αποκαλύφθηκε ότι είχε προσποιηθεί τη 12χρονη για να ζήσει με ανάδοχο οικογένεια. Πριν από λίγες μέρες δικάστηκε και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 μηνών για απάτη.