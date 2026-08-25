Η αλλόκοτη ιστορία της 37χρονης που προσποιήθηκε ότι ήταν 12χρονη για να ζήσει με ανάδοχο οικογένεια
MARIE CLAIRE

Η αλλόκοτη ιστορία της 37χρονης που προσποιήθηκε ότι ήταν 12χρονη για να ζήσει με ανάδοχο οικογένεια

Η καταδίκη της για απάτη έχει προκαλέσει συζητήσεις

Η αλλόκοτη ιστορία της 37χρονης που προσποιήθηκε ότι ήταν 12χρονη για να ζήσει με ανάδοχο οικογένεια
Μια παράξενη ιστορία κυκλοφορεί τις τελευταίες στα media: Μας έρχεται από τη Βραζιλία και έχει ως πρωταγωνίστρια μια 37χρονη γυναίκα, την Amanda Maria Souza de Oliveira, που αποκαλύφθηκε ότι είχε προσποιηθεί τη 12χρονη για να ζήσει με ανάδοχο οικογένεια. Πριν από λίγες μέρες δικάστηκε και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 μηνών για απάτη.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης