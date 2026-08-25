Χέιντεν Πενετιέρ: Μυστηριώδεις πόνοι τη βασάνιζαν στο τέλος της ζωής της - «Σαν να σε τρυπούν βελόνες»

Μια νέα αναφορά για την υπόθεση θανάτου της Hayden Panettiere στα 36 χρόνια της δίνει επιπλέον στοιχεία για τις συνθήκες ζωής της ηθοποιού στη διάρκεια των τελευταίων μηνών της ζωής της. Μετά την κυκλοφορία του αυτοβιογραφικού βιβλίου της, λοιπόν, «This is Me: A Reckoning» σε μια παρουσίασή του στο Μανχάταν οι πιο πρόσφατες πληροφορίες λένε πως η ηθοποιός είχε δώσει σαφείς οδηγίες να μην πλησιάσει ο πρώην σύντροφός της, Brian Hickerson.