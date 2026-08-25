Η μαγεία μίας παράστασης στο ωραιότερο αρχαίο θέατρο του κόσμου: «Ίων» στην Επίδαυρο

Μένουν μόλις δύο ευκαιρίες για να ζήσει κανείς για φέτος τη μαγεία μίας παράστασης στο ωραιότερο αρχαίο θέατρο του κόσμου. Το θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου θα υποδεχτεί το κοινό για δύο ακόμη βράδια, στις 28 και 29 Αυγούστου. Η νέα παραγωγή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου φέρνει επί σκηνής ένα από τα λιγότερα παιγμένα έργα του Ευριπίδη, με μία εκλεκτή ομάδα συντελεστών και έναν εξαιρετικό θίασο. Ο Ίων κινείται στο μεταίχμιο μεταξύ τραγικού και κωμικού, μύθου και ρεαλισμού, μυστικισμού και σκεπτικισμού, θέτοντας στο επίκεντρο το ζήτημα της ταυτότητας και του ανήκειν και συνομιλώντας άμεσα με τη σύγχρονη εμπειρία, όπου όλα τίθενται διαρκώς υπό αμφισβήτηση και επαναδιαπραγμάτευση.Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τη Στέλα Φυρογένη ως Κρέουσα, τον Νεοκλή Νεοκλέους ως Ξούθο και τον Γιάννη Τσουμαράκη στον ρόλο του Ίωνα.