Η κόρη της βασίλισσας Rania απέκτησε δίδυμα με τον ελληνικής καταγωγής σύζυγό της
Η κόρη της βασίλισσας Rania απέκτησε δίδυμα με τον ελληνικής καταγωγής σύζυγό της
Τα κορίτσια ήρθαν στον κόσμο στις 14 Αυγούστου, χαρίζοντας διπλή χαρά στη βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας.
H οικογένεια του Βασιλιά Abdullah και της Βασίλισσας Rania της Ιορδανίας συνεχίζει να μεγαλώνει, καθώς η Πριγκίπισσα Iman και ο σύζυγός της Jameel Thermiotis απέκτησαν δίδυμα κορίτσια.
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