Η κόρη της βασίλισσας Rania απέκτησε δίδυμα με τον ελληνικής καταγωγής σύζυγό της

H οικογένεια του Βασιλιά Abdullah και της Βασίλισσας Rania της Ιορδανίας συνεχίζει να μεγαλώνει, καθώς η Πριγκίπισσα Iman και ο σύζυγός της Jameel Thermiotis απέκτησαν δίδυμα κορίτσια.