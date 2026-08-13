Lindsay Lohan: Επιστρέφει στα κόκκινα μαλλιά που μας θυμίζουν τις πιο iconic εμφανίσεις της
Lindsay Lohan: Επιστρέφει στα κόκκινα μαλλιά που μας θυμίζουν τις πιο iconic εμφανίσεις της
Η ηθοποιός άφησε για λίγο το ξανθό και έκανε μια αλλαγή που ενθουσίασε τους fans, επιστρέφοντας σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές αποχρώσεις της.
Η Lindsay Lohan έκανε μια αλλαγή στα μαλλιά της που δεν πέρασε απαρατήρητη. Η ηθοποιός μοιράστηκε στις αρχές του Αυγούστου φωτογραφίες στο Instagram με ένα έντονο copper-red χρώμα, θυμίζοντας την απόχρωση με την οποία έγινε γνωστή στο κοινό μέσα από μερικούς από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους της. Η επιστροφή στα κόκκινα μαλλιά προκάλεσε αμέσως ενθουσιασμό στους fans, που συνδύασαν το νέο look με την εικόνα που είχε η Lohan στα πρώτα χρόνια της καριέρας της.
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