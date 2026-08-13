Taylor Swift και Travis Kelce: Οι αποκαλυπτικές πληροφορίες που μοιράστηκε ένας από τους καλεσμένους για τον γάμο τους
Taylor Swift και Travis Kelce: Οι αποκαλυπτικές πληροφορίες που μοιράστηκε ένας από τους καλεσμένους για τον γάμο τους
Ο Graham Norton αποκαλύπτει πώς ήταν πραγματικά η γαμήλια τελετή τους.
Ο γάμος της Taylor Swift και του Travis Kelce στο Madison Square Garden ήταν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα του καλοκαιριού. Με περίπου 1.000 καλεσμένους, αυστηρά μέτρα ασφαλείας και μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση του χώρου, όλα έδειχναν ότι επρόκειτο για μια βραδιά διαφορετική από κάθε άλλη. Ένας από τους καλεσμένους τους, όμως, είχε μια διαφορετική άποψη για το πώς ήταν η ατμόσφαιρα από τη στιγμή που πέρασε τις πόρτες του χώρου.
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