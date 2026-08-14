H ηλιακή έκλειψη «μάγεψε» την Ευρώπη: Εικόνες από πόλεις, χωριά,, παραλίες και βουνά

Εκατομμύρια άνθρωποι σε Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο παρακολούθησαν ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα των τελευταίων δεκαετιών, καθώς η Σελήνη πέρασε μπροστά από τον Ήλιο και δημιούργησε ένα μοναδικό θέαμα.



Σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης, το φαινόμενο ήταν ολικό, με το φως της ημέρας να δίνει για λίγο τη θέση του στο σκοτάδι. Η ολική έκλειψη ήταν ορατή από τμήματα της Ισπανίας, της Ισλανδίας και της Γροιλανδίας, ενώ εκατομμύρια ακόμη άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια μερική έκλειψη από διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης.



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