Η Ολίβια Μαν ετοιμάζει κανάλι στο Instagram που θα μιλά για τον καρκίνο του μαστού - Πέρασε η ίδια

ΗOlivia Munn μιλά ανοιχτά για τη δική της διαδρομή με τον καρκίνο του μαστού. Η πρωταγωνίστρια του Your Friends & Neighbors θέλει να δημιουργήσει μια κοινότητα για ανθρώπους που έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με την ασθένεια, την οποία περιγράφει με χιούμορ ως «τη χειρότερη λέσχη με τα καλύτερα μέλη».Την Τετάρτη 12 Αυγούστου ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι ξεκινά μια νέα σειρά στα social media, μέσα από την οποία θα απαντά σε ερωτήσεις και θα μοιράζεται περισσότερες λεπτομέρειες για τη ζωή της με την ασθένεια.«Η αδελφότητα που έχω βρει ανάμεσα σε γυναίκες που έχουν δώσει ή δίνουν αυτή τη στιγμή την ίδια μάχη είναι κάτι πραγματικά μοναδικό. Είναι οι πιο απίστευτοι, γενναιόδωροι και υποστηρικτικοί άνθρωποι που έχω γνωρίσει ποτέ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.Σε βίντεο που συνόδευε την ανάρτηση εξήγησε ότι εδώ και αρκετό καιρό ήθελε να απαντήσει στις ερωτήσεις που δέχεται για την εμπειρία της με τον καρκίνο του μαστού. «Απλώς περίμενα να βρω την κατάλληλη στιγμή. Πότε είναι η σωστή στιγμή; Πότε δεν θα δείχνω εξαντλημένη;» είπε.Οι ανοιχτές αυτές συζητήσεις λειτουργούν «θεραπευτικά» για την ίδια, καθώς πιστεύει ότι το να μιλά απλώς για τη δική της εμπειρία μπορεί να βοηθήσει κάποιον εκεί έξω. Στην αρχή της περιπέτειάς της ένιωθε «χαμένη», μέχρι που είδε άλλες γυναίκες να μοιράζονται τις δικές τους ιστορίες στο διαδίκτυο.