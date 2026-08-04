Τα ζώδια που θα ανακαλύψουν μια σημαντική αλήθεια για τη ζωή τους μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου

Οανάδρομος Ποσειδώνας, που ξεκίνησε στις 7 Ιουλίου και θα παραμείνει σε αυτή την πορεία έως τις 12 Δεκεμβρίου 2026 στο ζώδιο του Κριού, θεωρείται από τους αστρολόγους μια περίοδος αποκαλύψεων. Σύμφωνα με την αστρολόγο Helena Hathor, η επιρροή του φέρνει στην επιφάνεια αλήθειες, μυστικά και καταστάσεις που παρέμεναν κρυμμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν και όσα αποκαλυφθούν μπορεί να μην είναι πάντα ευχάριστα, η συγκεκριμένη διέλευση προσφέρει την ευκαιρία για μεγαλύτερη διαύγεια και ουσιαστικές αλλαγές. Αυτά είναι τα τέσσερα ζώδια που, σύμφωνα με την αστρολογία, θα επηρεαστούν περισσότερο.