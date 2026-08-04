Τα ζώδια που θα ανακαλύψουν μια σημαντική αλήθεια για τη ζωή τους μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου
MARIE CLAIRE

Τα ζώδια που θα ανακαλύψουν μια σημαντική αλήθεια για τη ζωή τους μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου

Τι λένε τα άστρα για αυτή τη σημαντική περίοδο.

Τα ζώδια που θα ανακαλύψουν μια σημαντική αλήθεια για τη ζωή τους μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου
Οανάδρομος Ποσειδώνας, που ξεκίνησε στις 7 Ιουλίου και θα παραμείνει σε αυτή την πορεία έως τις 12 Δεκεμβρίου 2026 στο ζώδιο του Κριού, θεωρείται από τους αστρολόγους μια περίοδος αποκαλύψεων. Σύμφωνα με την αστρολόγο Helena Hathor, η επιρροή του φέρνει στην επιφάνεια αλήθειες, μυστικά και καταστάσεις που παρέμεναν κρυμμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν και όσα αποκαλυφθούν μπορεί να μην είναι πάντα ευχάριστα, η συγκεκριμένη διέλευση προσφέρει την ευκαιρία για μεγαλύτερη διαύγεια και ουσιαστικές αλλαγές. Αυτά είναι τα τέσσερα ζώδια που, σύμφωνα με την αστρολογία, θα επηρεαστούν περισσότερο.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης