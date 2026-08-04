Τα ζώδια που θα ανακαλύψουν μια σημαντική αλήθεια για τη ζωή τους μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου
Τα ζώδια που θα ανακαλύψουν μια σημαντική αλήθεια για τη ζωή τους μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου
Τι λένε τα άστρα για αυτή τη σημαντική περίοδο.
Οανάδρομος Ποσειδώνας, που ξεκίνησε στις 7 Ιουλίου και θα παραμείνει σε αυτή την πορεία έως τις 12 Δεκεμβρίου 2026 στο ζώδιο του Κριού, θεωρείται από τους αστρολόγους μια περίοδος αποκαλύψεων. Σύμφωνα με την αστρολόγο Helena Hathor, η επιρροή του φέρνει στην επιφάνεια αλήθειες, μυστικά και καταστάσεις που παρέμεναν κρυμμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν και όσα αποκαλυφθούν μπορεί να μην είναι πάντα ευχάριστα, η συγκεκριμένη διέλευση προσφέρει την ευκαιρία για μεγαλύτερη διαύγεια και ουσιαστικές αλλαγές. Αυτά είναι τα τέσσερα ζώδια που, σύμφωνα με την αστρολογία, θα επηρεαστούν περισσότερο.
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