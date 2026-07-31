Γιατί η Hailey Bieber φοράει pimple patches στα πόδια της;
Γιατί η Hailey Bieber φοράει pimple patches στα πόδια της;
O λόγος είναι πιο πρακτικός απ' όσο φαντάζεστε.
Αν υπάρχει μία celebrity που μπορεί να μετατρέψει ακόμη και την πιο απλή beauty συνήθεια σε viral τάση, αυτή είναι η Hailey Bieber. Από το glazed skin μέχρι τα «strawberry girl» μακιγιάζ, κάθε νέα της κίνηση γίνεται θέμα συζήτησης στα social media. Αυτή τη φορά, όμως, δεν ήταν το μακιγιάζ ή η skincare ρουτίνα της που τράβηξαν την προσοχή.
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