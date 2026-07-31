Δέκα έξυπνα hair hack που θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τα μαλλιά σας όμορφα και λαμπερά στις διακοπές
Δέκα έξυπνα hair hack που θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τα μαλλιά σας όμορφα και λαμπερά στις διακοπές
Shine all the way.
Shine all the way.
Το καλοκαίρι μπορεί να είναι η αγαπημένη εποχή των περισσότερων, όμως δεν ισχύει το ίδιο και για τα μαλλιά μας. Η υγρασία, οι υψηλές θερμοκρασίες, το θαλασσινό νερό και το χλώριο μπορούν να προκαλέσουν φριζάρισμα, αφυδάτωση και θαμπό χρώμα. Ευτυχώς, δεν χρειάζονται πολύπλοκες ρουτίνες για να διατηρήσετε τα μαλλιά σας υγιή και περιποιημένα. Αρκούν μερικά έξυπνα trick που θα κάνουν τη διαφορά στις διακοπές:
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα