Δέκα έξυπνα hair hack που θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τα μαλλιά σας όμορφα και λαμπερά στις διακοπές
MARIE CLAIRE

Δέκα έξυπνα hair hack που θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τα μαλλιά σας όμορφα και λαμπερά στις διακοπές

Shine all the way.

Δέκα έξυπνα hair hack που θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τα μαλλιά σας όμορφα και λαμπερά στις διακοπές
Το καλοκαίρι μπορεί να είναι η αγαπημένη εποχή των περισσότερων, όμως δεν ισχύει το ίδιο και για τα μαλλιά μας. Η υγρασία, οι υψηλές θερμοκρασίες, το θαλασσινό νερό και το χλώριο μπορούν να προκαλέσουν φριζάρισμα, αφυδάτωση και θαμπό χρώμα. Ευτυχώς, δεν χρειάζονται πολύπλοκες ρουτίνες για να διατηρήσετε τα μαλλιά σας υγιή και περιποιημένα. Αρκούν μερικά έξυπνα trick που θα κάνουν τη διαφορά στις διακοπές:

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