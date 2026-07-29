Love at First Beat: Η βραδιά που μας έβαλε στον κύκλο του ρυθμού

Παίρναμε την τελευταία στροφή για το Golf Privé λίγο πριν το σούρουπο. Η χρυσή ώρα είχε φτάσει και βαφόταν στο βάθος του ορίζοντα από τις τελευταίες αχτίδες του ήλιου. Ένας πορτοκαλί κύκλος έδυε και ταυτόχρονα ένας άλλος «ανέτειλλε», από τη στιγμή που μπαίναμε στο χώρο της εκδήλωσης The Circle by glo™ HILO, ένα event για το οποίο ανυπομονούσαμε καιρό.Προχωρώντας λίγα βήματα μετά την είσοδο, είδα την αντανάκλασή μου στον πρώτο καθρέπτη: The Beat Looks Good on You. Καμιά φορά ένα καθημερινό αντικείμενο μπορεί να σου θυμίσει ότι η ομορφιά βρίσκεται σε απλά – θεωρητικά – πράγματα, όπως ο ρυθμός της μουσικής, που εκείνο το βράδυ θα βιώναμε χάρη στο glo™ HILO.