11χρονο αγόρι εξαφανίστηκε στον Καναδά: Η ομάδα έρευνας έχει διανύσει πάνω από 8.600 χιλιόμετρα για να το βρει
MARIE CLAIRE

11χρονο αγόρι εξαφανίστηκε στον Καναδά: Η ομάδα έρευνας έχει διανύσει πάνω από 8.600 χιλιόμετρα για να το βρει

Ο Parker είναι νευροδιαφορετικός και μη λεκτικός

11χρονο αγόρι εξαφανίστηκε στον Καναδά: Η ομάδα έρευνας έχει διανύσει πάνω από 8.600 χιλιόμετρα για να το βρει
Η εξαφάνιση ενός παιδιού είναι πάντα δύσκολη και αγωνιώδης, αλλά στην περίπτωση του 11χρονου Parker, που χάθηκε πριν από περίπου 10 μέρες στο Κάλγκαρι, στον Καναδά, και αγνοείται ακόμα, ανεβαίνει ο δείκτης δυσκολίας, καθώς είναι νευροδιαφορετικός και μη λεκτικός.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης