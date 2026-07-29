11χρονο αγόρι εξαφανίστηκε στον Καναδά: Η ομάδα έρευνας έχει διανύσει πάνω από 8.600 χιλιόμετρα για να το βρει

Η εξαφάνιση ενός παιδιού είναι πάντα δύσκολη και αγωνιώδης, αλλά στην περίπτωση του 11χρονου Parker, που χάθηκε πριν από περίπου 10 μέρες στο Κάλγκαρι, στον Καναδά, και αγνοείται ακόμα, ανεβαίνει ο δείκτης δυσκολίας, καθώς είναι νευροδιαφορετικός και μη λεκτικός.